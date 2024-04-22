Зверева (Прошина) Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверева (Прошина) Светлана Николаевна

Зверева (Прошина) Светлана Николаевна

avatar

Место рождения

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

13.08.1965

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965

Отец: Прошин Николай Сергеевич

Мать: Прошина Зоя Васильевна

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.10.1982

Муж: Зверев Василий Леонидович

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1983

Дочь: Зверева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович

Рождение ребёнка
06.11.1984

Дочь: Зверева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович

Рождение ребёнка
24.12.1987

Сын: Зверев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович

Рождение ребёнка
02.08.2002

Дочь: Зверева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close