Зверева (Прошина) Светлана Николаевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1965
Отец: Прошин Николай Сергеевич
Мать: Прошина Зоя Васильевна
Бракосочетание
30.10.1982
Рождение ребёнка
26.03.1983
Дочь: Зверева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович
Рождение ребёнка
06.11.1984
Дочь: Зверева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович
Рождение ребёнка
24.12.1987
Сын: Зверев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович
Рождение ребёнка
02.08.2002
Дочь: Зверева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зверев Василий Леонидович