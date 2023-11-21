Емельянова (Овечкина) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Овечкина) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Овечкин Матвей

Мать: Овечкина Татьяна

Рождение ребёнка
17.02.1930

Дочь: Брусницына Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич

Головино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.09.1941

Дочь: Чижова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич

Головино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Анна Андреевна

Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич

Головино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич

Головино, Кимрский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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