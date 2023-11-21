Емельянова (Овечкина) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Овечкин Матвей
Мать: Овечкина Татьяна
Рождение ребёнка
17.02.1930
Дочь: Брусницына Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
03.09.1941
Дочь: Чижова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Анна Андреевна
Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Емельянов Андрей Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно