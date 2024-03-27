Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы

Место рождения

д.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Жамлиханов Мавлихан

Мать: (Жалилова) Альбида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идиатуллин Абдурахман

Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Идиатуллина) Алия

Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фариха Идиятулловна

Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна

Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы

Рождение ребёнка
03.08.1892

Сын: Идиатуллин Халилулла

Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы

Рождение ребёнка
26.01.1897

Сын: Идиатуллин Фатхулла

Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы

Смерть
Неизвестно

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