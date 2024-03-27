Мавлиханов Хадиятулла Мулихан Улы
Место рожденияд.Кузьминка Кр-Октябрьского р-на Нижегородской обл.
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Жамлиханов Мавлихан
Мать: (Жалилова) Альбида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Идиатуллина) Алия
Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фариха Идиятулловна
Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Фейсханова (Сибирякова) Шамселмиса Идиятулловна
Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Идиатуллин Халилулла
Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы
Рождение ребёнка
26.01.1897
Сын: Идиатуллин Фатхулла
Мать ребёнка: Халиса Юнус Кызы
Смерть
Неизвестно