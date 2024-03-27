Насретдинов Исмагил Абидуллович
Место рожденияс.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Дата рождения01.09.1924
Дата смерти1986
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924
Отец: Насретдинов Абидулла
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
08.06.1949
Сын: Насретдинов Равиль Исмагилович
Мать ребёнка: Насретдинова Рахиля
с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Насретдинов Рашид Исмагилович
Мать ребёнка: Насретдинова Рахиля
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986