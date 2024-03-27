Насретдинов Исмагил Абидуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНасретдинов Исмагил Абидуллович

Насретдинов Исмагил Абидуллович

Место рождения

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на

Дата рождения

01.09.1924

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1924

Отец: Насретдинов Абидулла

Мать: не указана

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
08.06.1949

Сын: Насретдинов Равиль Исмагилович

Мать ребёнка: Насретдинова Рахиля

с.Ново-Мочалей Петряксинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Насретдинов Рашид Исмагилович

Мать ребёнка: Насретдинова Рахиля

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close