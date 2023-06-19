Николай Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1739 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Федот Иванович

Мать: Аграфена Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Федосеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно