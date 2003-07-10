Блинов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1915
Дата смерти10.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1946
Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рогожина Галина Тимофеевна
Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Блинов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна
Смерть
10.07.2003