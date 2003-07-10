Блинов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Тимофей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1915

Дата смерти

10.07.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1946

Сын: Блинов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рогожина Галина Тимофеевна

Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Блинова Анна Тихоновна

Смерть
10.07.2003
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