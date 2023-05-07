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Куц Александр Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977

Отец: Куц Анатолий Павлович

Мать: Куц Александра Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.2000

Дочь: Ушакова Елена Александровна

Мать ребёнка: Куц Светлана Валерьевна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.11.2013

Сын: Куц Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Куц Светлана Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куц Светлана Валерьевна

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