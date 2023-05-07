Куц Александр Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1977
Отец: Куц Анатолий Павлович
Рождение ребёнка
02.11.2000
Дочь: Ушакова Елена Александровна
Мать ребёнка: Куц Светлана Валерьевна
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.11.2013
Мать ребёнка: Куц Светлана Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куц Светлана Валерьевна