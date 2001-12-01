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Поклад Гавриил Иванович

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Место рождения

Д.Лубянка Климовичский район могилевской области Беларусь

Дата рождения

08.04.1908

Дата смерти

?.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Лубянка Климовичский район могилевской области Беларусь
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Кравченко Инесса Гавриловна

Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Поклад Владимир Гаврилович

Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Поклад Геннадий Гаврилович

Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мельникова Людмила Гавриловна

Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1943

Дочь: Постная Галина Гавриловна

Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна

С/п Ёжма Пинежского района Архангельской обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фетискина Глафира Ивановна

Смерть
?.12.2001
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