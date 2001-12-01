Поклад Гавриил Иванович
Место рожденияД.Лубянка Климовичский район могилевской области Беларусь
Дата рождения08.04.1908
Дата смерти?.12.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Д.Лубянка Климовичский район могилевской области Беларусь
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Кравченко Инесса Гавриловна
Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Поклад Владимир Гаврилович
Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Поклад Геннадий Гаврилович
Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мельникова Людмила Гавриловна
Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1943
Дочь: Постная Галина Гавриловна
Мать ребёнка: Фетискина Глафира Ивановна
С/п Ёжма Пинежского района Архангельской обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.2001