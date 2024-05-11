Дубянский Василий Иванович 22.03.1904 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дубянский Василий Иванович

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

22.03.1904 ст.

Дата смерти

05.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904 ст.

Отец: Дубянский Иван Павлович

Мать: Дубянская (Фоменкова) Мария Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Дубянская А Васильевна

Мать ребёнка: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Дубянская А Васильевна

Мать ребёнка: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.10.1932

Сын: Дубянский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Военная служба
1942
участник ВОВ
Смерть
05.05.1942
Дубовицы, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Участник ВОВ, погиб в бою

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