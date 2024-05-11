Дубянский Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1904 ст.
Дата смерти05.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1904 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Дубянская А Васильевна
Мать ребёнка: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Дубянская А Васильевна
Мать ребёнка: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна
Рождение ребёнка
15.10.1932
Сын: Дубянский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Дубянская Анастасия (Надежда) Ивановна
Военная служба
1942
участник ВОВ
Смерть
05.05.1942
Дубовицы, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Участник ВОВ, погиб в бою