Остроумов Борис Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1963
Дочь: Остроумова Евгения Борисовна
Мать ребёнка: Остроумова Алла Даниловна
Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Остроумов Данил Борисович
Мать ребёнка: Остроумова Алла Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно