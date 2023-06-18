Остроумов Борис Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Остроумов Борис Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1963

Дочь: Остроумова Евгения Борисовна

Мать ребёнка: Остроумова Алла Даниловна

Реутов, Реутов, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Остроумов Данил Борисович

Мать ребёнка: Остроумова Алла Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Остроумова Алла Даниловна

Смерть
Неизвестно