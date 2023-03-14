Трофимов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1927

Дата смерти

07.11.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1951

Сын: Ласточкин Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.1953

Дочь: Трофимова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна

Рождение ребёнка
12.07.1955

Дочь: Трофимова Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна

Рождение ребёнка
08.03.1957

Сын: Трофимов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна

Рождение ребёнка
20.01.1959

Сын: Трофимов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна

Рождение ребёнка
05.01.1961

Дочь: Трофимова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна

Рождение ребёнка
24.05.1964

Сын: Трофимов Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна

Смерть
07.11.1972
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