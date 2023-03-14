Трофимов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1927
Дата смерти07.11.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1951
Сын: Ласточкин Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.1953
Дочь: Трофимова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна
Рождение ребёнка
12.07.1955
Дочь: Трофимова Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна
Рождение ребёнка
08.03.1957
Сын: Трофимов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна
Рождение ребёнка
20.01.1959
Сын: Трофимов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна
Рождение ребёнка
05.01.1961
Дочь: Трофимова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна
Рождение ребёнка
24.05.1964
Сын: Трофимов Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Иванова Аксиния Гавриловна
Смерть
07.11.1972