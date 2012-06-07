Копыткин Денис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копыткин Денис Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.2012

Отец: не указан

Мать: Копыткин Александр Юрьевич

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