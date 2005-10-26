Ойленг (Лукьянова) Глафира Павловна
Место рождения
Дата рождения29.04.1929
Дата смерти26.10.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ойленг Иосиф- Оскар Петрович
Новая Солянка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.10.2005
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край