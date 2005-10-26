Ойленг (Лукьянова) Глафира Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ойленг (Лукьянова) Глафира Павловна

Место рождения

Романово, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

29.04.1929

Дата смерти

26.10.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Романово, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ойленг Иосиф- Оскар Петрович

Новая Солянка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
26.10.2005
Заозерный, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
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