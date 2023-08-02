Чечнев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1902
Дочь: Сулимова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чечнева Арина
Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чечнева Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чечнева Арина
Упоминание
Неизвестно
Умен очень рано. Разговоров в семье никогда не было