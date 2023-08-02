Чечнев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечнев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1902 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1902

Дочь: Сулимова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чечнева Арина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чечнева Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чечнева Арина

Упоминание
Неизвестно
Умен очень рано. Разговоров в семье никогда не было
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