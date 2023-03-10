Кутний (Неизвестно) Пелагея Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1899
Дочь: Неизвестно Евгения Дамиановна
Отец ребёнка: Кутний Дамиан Михайлович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка собственница
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно