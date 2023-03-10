Кутний (Неизвестно) Пелагея Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутний (Неизвестно) Пелагея Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1899

Дочь: Неизвестно Евгения Дамиановна

Отец ребёнка: Кутний Дамиан Михайлович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1899. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.926
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутний Дамиан Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка собственница
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Смерть
Неизвестно
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