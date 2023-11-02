Смарчков Егор (Гоша) Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смарчков Ануфрий
Мать: Смарчкова Кристина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смарчков Владимир Егорович
Мать ребёнка: Смарчкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Егоровна
Мать ребёнка: Смарчкова Мария
Смерть
Неизвестно
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область