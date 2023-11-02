Смарчков Егор (Гоша) Ануфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смарчков Егор (Гоша) Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смарчков Ануфрий

Мать: Смарчкова Кристина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смарчков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Смарчкова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Егоровна

Мать ребёнка: Смарчкова Мария

Смерть
Неизвестно
Называевск, Называевский муниципальный район, Омская область
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