Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1868
Бракосочетание
11.10.1892
Супруг(-а): Ефим Михайлович Серебренников
Рождение ребёнка
1894
Сын: Серебренников Петр Ефимович
Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Серебренников Василий Ефимович
Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1899
Сын: Серебренников Семен Ефимович
Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
30.11.1901
Сын: Серебренников Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович
Рождение ребёнка
30.01.1904
Дочь: Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович
Смерть
Неизвестно