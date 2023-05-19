Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серебренникова (Подпорина) Агафья Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

02.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1868

Отец: Подпорин Алексей Акилович

Мать: Подпорина Матрона Сергеевна

Бракосочетание
11.10.1892

Муж: Серебренников Ефим Михайлович

Супруг(-а): Ефим Михайлович Серебренников
Рождение ребёнка
1894

Сын: Серебренников Петр Ефимович

Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Серебренников Василий Ефимович

Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
05.04.1899

Сын: Серебренников Семен Ефимович

Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
30.11.1901

Сын: Серебренников Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович

Рождение ребёнка
30.01.1904

Дочь: Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Серебренников Ефим Михайлович

Смерть
Неизвестно
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