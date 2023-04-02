Кириченков Ефим (Евфимий) Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кириченков Максим
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.
Сын: Кириченков Григорий Ефимович
Мать ребёнка: Кириченкова Акилина Харитоновна
Вознесенская церковь, запись №-22м
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно