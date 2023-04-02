Кириченков Ефим (Евфимий) Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченков Ефим (Евфимий) Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кириченков Максим

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Жена: Кириченкова Акилина Харитоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.01.1911 ст.

Сын: Кириченков Григорий Ефимович

Мать ребёнка: Кириченкова Акилина Харитоновна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Вознесенская церковь, запись №-22м
Место жительства
Неизвестно
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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