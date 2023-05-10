Зенкова (Носова) Елизавета Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова (Носова) Елизавета Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зенков Яков Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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