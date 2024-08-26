Васса Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Потап
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1832
Дочь: Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марья Федоровна
Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
Около 02.02.1846
Дочь: Белозерова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно