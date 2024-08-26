Васса Потаповна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васса Потаповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Потап

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1832

Дочь: Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марья Федоровна

Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1838

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
Около 02.02.1846

Дочь: Белозерова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Горшков Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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