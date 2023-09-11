Махубба
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Гадылша Сагит углы
Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы
Рождение ребёнка
1801
Сын: Сейфутдин Сагит углы
Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Фатима Сагит кызы
Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Сахибземал Сагит кызы
Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы
Рождение ребёнка
1814
Сын: Зайнутдин Сагит углы
Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сагит Мингликай углы
Смерть
Неизвестно