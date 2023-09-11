Махубба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махубба

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Гадылша Сагит углы

Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1801

Сын: Сейфутдин Сагит углы

Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Фатима Сагит кызы

Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Сахибземал Сагит кызы

Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814

Сын: Зайнутдин Сагит углы

Отец ребёнка: Сагит Мингликай углы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сагит Мингликай углы

Смерть
Неизвестно
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