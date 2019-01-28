Метин Тимур Элмазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метин Тимур Элмазович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.2019

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.2019

Отец: Метин Элмаз

Мать: Метин Дарья Олеговна

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