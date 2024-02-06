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Гордина Марина Олеговна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1986

Отец: Гуцалов Олег

Мать: Гуцалова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
10.05.2006

Сын: Гордин Артем

Отец ребёнка: Гордин х

Рождение ребёнка
18.08.2012

Дочь: Гордина Алиса

Отец ребёнка: Гордин х

Рождение ребёнка
06.02.2014

Сын: Гордин Андрей

Отец ребёнка: Гордин х

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордин х

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