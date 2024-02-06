Гордина Марина Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1986
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1986
Отец: Гуцалов Олег
Мать: Гуцалова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.05.2006
Сын: Гордин Артем
Отец ребёнка: Гордин х
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Гордина Алиса
Отец ребёнка: Гордин х
Рождение ребёнка
06.02.2014
Сын: Гордин Андрей
Отец ребёнка: Гордин х
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордин х