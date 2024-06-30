Кляпец Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кляпец Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кляпец Савка

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпец Иван Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпец Григорий (Рыгор) Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпец Алексей Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кляпец Максим Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клявец Екатерина Савельевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клявец Демьян Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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