Бадамшин Халил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1924
Дочь: Гафурова Гульджиган
Мать ребёнка: Бадамшина Наймя
Рождение ребёнка
05.10.1944
Дочь: Сулейманов Нурджиган Халиловна
Мать ребёнка: Бадамшина Наймя
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадамшин Мунир
Мать ребёнка: Бадамшина Наймя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бадамшин Умяр
Мать ребёнка: Бадамшина Наймя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадамшина Наймя