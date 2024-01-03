Бадамшин Халил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадамшин Халил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1924

Дочь: Гафурова Гульджиган

Мать ребёнка: Бадамшина Наймя

Рождение ребёнка
05.10.1944

Дочь: Сулейманов Нурджиган Халиловна

Мать ребёнка: Бадамшина Наймя

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадамшин Мунир

Мать ребёнка: Бадамшина Наймя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадамшин Умяр

Мать ребёнка: Бадамшина Наймя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадамшина Наймя

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