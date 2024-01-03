Бояринцев Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1978
Дата смерти05.07.1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1996
Сын: Бояринцев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1999
Сын: Бояринцев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.2009
Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
10.06.2010
Сын: Бояринцев Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
16.12.2011
Дочь: Бояринцева Арина Дмитриевна
Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.2015
Дочь: Бояринцева Злата Дмитриевна
Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1917
Рождение
13.04.1978
Отец: не указан
Мать: не указана