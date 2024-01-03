Бояринцев Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБояринцев Дмитрий Александрович

Бояринцев Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1978

Дата смерти

05.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.02.1996

Сын: Бояринцев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1999

Сын: Бояринцев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.2009

Сын: Бояринцев Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
10.06.2010

Сын: Бояринцев Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
16.12.2011

Дочь: Бояринцева Арина Дмитриевна

Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
24.12.2015

Дочь: Бояринцева Злата Дмитриевна

Мать ребёнка: Климченкова Людмила Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климченкова Людмила Николаевна

Смерть
05.07.1917
Рождение
13.04.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close