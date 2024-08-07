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Майоров Вениамин Григорьевич

Место рождения

Ленинград, Россия, Russia

Дата рождения

29.09.1929

Дата смерти

13.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929

Отец: Майоров Григорий Андреевич

Мать: (Ковалева) Ефросинья Никитична

Бракосочетание
23.08.1949

Жена: (Шлепова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Майоров Александр Вениаминович

Мать ребёнка: (Шлепова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
16.05.1954

Дочь: (Майорова) Марина Вениаминовна

Мать ребёнка: (Шлепова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.07.1963

Сын: Майоров Алексей Вениаминович

Мать ребёнка: (Шлепова) Валентина Александровна

Развод
По 1987

Жена: (Шлепова) Валентина Александровна

Смерть
13.03.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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