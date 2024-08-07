Майоров Вениамин Григорьевич
Место рожденияЛенинград, Россия, Russia
Дата рождения29.09.1929
Дата смерти13.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1929
Бракосочетание
23.08.1949
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Майоров Александр Вениаминович
Мать ребёнка: (Шлепова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
16.05.1954
Дочь: (Майорова) Марина Вениаминовна
Мать ребёнка: (Шлепова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
23.07.1963
Сын: Майоров Алексей Вениаминович
Мать ребёнка: (Шлепова) Валентина Александровна
Развод
По 1987
Смерть
13.03.1987
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно