Каменский Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменский Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1973

Пол

Мужской

Отец

1940 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1973

Отец: Каменский Андрей Борисович

Мать: Наталья

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