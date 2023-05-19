Грибов Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Георгиевская церковь Моцкий приход Псковской губернии
Рождение ребёнка
25.11.1901 ст.
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Семеновна
Рождение ребёнка
29.11.1903 ст.
Дочь: Анастасия Фёдоровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Семеновна
Рождение ребёнка
07.07.1906 ст.
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Семеновна
Рождение ребёнка
21.06.1909 ст.
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Семеновна
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Фамилии Нет Елена Семеновна
Смерть
Неизвестно