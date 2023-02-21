Гордеев Дормидонт Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1866
Отец: Гордеев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1896
Дочь: Гордеева Пелагея (Поля) Дормидонтовна
Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна
Рождение ребёнка
04.11.1903
Дочь: Гордеева Анастасия Дормидонтовна
Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна
Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.06.1904
Дочь: Кликушина Мария Дормидонтовна
Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна
Рождение ребёнка
После 1905
Дочь: Индрикова Евдокия Дормидонтовна
Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно