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Гордеев Дормидонт Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1866

Отец: Гордеев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1896

Дочь: Гордеева Пелагея (Поля) Дормидонтовна

Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна

Рождение ребёнка
04.11.1903

Дочь: Гордеева Анастасия Дормидонтовна

Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна

Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
25.06.1904

Дочь: Кликушина Мария Дормидонтовна

Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна

Рождение ребёнка
После 1905

Дочь: Индрикова Евдокия Дормидонтовна

Мать ребёнка: Гордеева Христина Прокопьевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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