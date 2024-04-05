Kulesza Szymon 20.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kulesza Szymon

Место рождения

Osuchowa/Poręba akt 81/1885

Дата рождения

20.03.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1892 г.р.
1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895

Отец: Kulesza Franciszek

Мать: Kulesza, Pysk (Zyśk) Marianna

Osuchowa/Poręba akt 81/1885
Бракосочетание
15.09.1913

Жена: Kulesza (Pyśk) Rozalia

Osuchowa/Poręba akt 41/1913
Рождение ребёнка
11.11.1914

Дочь: (Kulesza) Leokadia

Мать ребёнка: Kulesza (Pyśk) Rozalia

Osuchowa Nowa/Poręba akt 199/1914
Бракосочетание
18.09.1921

Жена: Kulesza (Domalewska) Marianna

Poręba akt 41/1921
Смерть
Неизвестно

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