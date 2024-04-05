Kulesza Szymon
Место рожденияOsuchowa/Poręba akt 81/1885
Дата рождения20.03.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1895
Отец: Kulesza Franciszek
Osuchowa/Poręba akt 81/1885
Бракосочетание
15.09.1913
Жена: Kulesza (Pyśk) Rozalia
Osuchowa/Poręba akt 41/1913
Рождение ребёнка
11.11.1914
Дочь: (Kulesza) Leokadia
Мать ребёнка: Kulesza (Pyśk) Rozalia
Osuchowa Nowa/Poręba akt 199/1914
Бракосочетание
18.09.1921
Poręba akt 41/1921
Смерть
Неизвестно