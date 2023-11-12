Иголкин Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иголкин Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Иголкина Марфа (Мария) Владимировна

Мать ребёнка: Мавра Николаевна

Першинский поселок Челябинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иголкина Вера Владимировна

Мать ребёнка: Мавра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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