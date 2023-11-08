Милова (Аверьянова) Мария Максимовна
Место рожденияд. Зюзино, Калужской области
Дата рождения11.04.1917
Дата смерти21.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1917
д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
01.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милов Сергей Михайлович
Москва
Рождение ребёнка
29.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Милов Сергей Михайлович
Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1991
Москва