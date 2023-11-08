Милова (Аверьянова) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милова (Аверьянова) Мария Максимовна

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Место рождения

д. Зюзино, Калужской области

Дата рождения

11.04.1917

Дата смерти

21.06.1991

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1917

Отец: Аверьянов Максим Ильич

Мать: Аверьянова Ирина Михайловна

д. Зюзино, Калужской области
Рождение ребёнка
01.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Сергей Михайлович

Москва
Рождение ребёнка
29.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милов Сергей Михайлович

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милов Сергей Михайлович

Смерть
21.06.1991
Москва
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