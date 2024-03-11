Vardanyan Karapet
Место рожденияYerazgavors, Shirak, Armenia
Дата рождения1812
Дата смертиОколо 1860
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: . Vardan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Karapetyan Khacho
Мать ребёнка: ____ Maria Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Karapetyan Poghos
Мать ребёнка: ____ Maria Марья
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Vardanyan) Saida Саибьда
Мать ребёнка: ____ Maria Марья
Рождение ребёнка
1837
Сын: Karapetyan Petros
Мать ребёнка: ____ Maria Марья
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: ____ Maria Марья
Смерть
Около 1860