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Vardanyan Karapet

Место рождения

Yerazgavors, Shirak, Armenia

Дата рождения

1812

Дата смерти

Около 1860

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: . Vardan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Karapetyan Khacho

Мать ребёнка: ____ Maria Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Karapetyan Poghos

Мать ребёнка: ____ Maria Марья

Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Vardanyan) Saida Саибьда

Мать ребёнка: ____ Maria Марья

Рождение ребёнка
1837

Сын: Karapetyan Petros

Мать ребёнка: ____ Maria Марья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Karapetyan Tadevos Tatos

Мать ребёнка: ____ Maria Марья

Смерть
Около 1860

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