Завражина Марья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Завражин Емельян Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич
Рождение ребёнка
После 01.01.1879
Сын: Завражин Иосиф Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич
Рождение ребёнка
После 01.01.1881
Дочь: Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Тимофеевна
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Завражин Дмитрий Тимофеевич
Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич
Бракосочетание
Неизвестно
3-я жена
Смерть
Неизвестно