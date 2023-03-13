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Завражина Марья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Завражин Емельян Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1879

Сын: Завражин Иосиф Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич

Рождение ребёнка
После 01.01.1881

Дочь: Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завражин Дмитрий Тимофеевич

Отец ребёнка: Завражин Тимофей Козьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завражин Тимофей Козьмич

3-я жена
Смерть
Неизвестно
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