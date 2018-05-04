Павлюк Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлюк Михаил Иванович

Павлюк Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.2018

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

1995 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.2018

Отец: Павлюк Иван Павлович

Мать: Павлюк Ольга Витальевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close