Суворов Вячеслав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1951
Рождение ребёнка
23.01.1971
Сын: Суворов Александр Вячеславович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
05.09.1996
Дочь: Суворова Тамара Вячеславовна
Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
08.02.1998
Сын: Суворов Григорий Вячеславович
Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
13.12.2002
Сын: Суворов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно