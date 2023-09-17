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Суворов Вячеслав Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1951

Отец: Суворов Валерий Кондратьевич

Мать: Щелкунова Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.01.1971

Сын: Суворов Александр Вячеславович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
05.09.1996

Дочь: Суворова Тамара Вячеславовна

Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
08.02.1998

Сын: Суворов Григорий Вячеславович

Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
13.12.2002

Сын: Суворов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Коканова Галина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коканова Галина Григорьевна

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