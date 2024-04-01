Long (Scholl) Maria Long Elizabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Long (Scholl) Maria Long Elizabeth

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Место рождения

Eckersweiler, Sankt Wendel, Rhein, Prussia, Germany

Дата рождения

11.11.1737

Дата смерти

24.09.1810

Пол

Женский

Отец

1711 г.р.

Мать

1718 г.р.

Дети

1755 г.р.
1759 г.р.
1760 г.р.
1764 г.р.
1771 г.р.
1776 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1737

Отец: Scholl Johann Peter

Мать: Scholl (Gruners) Anna Maria

Работа или профессия
Неизвестно
Housewife
Рождение ребёнка
21.08.1755

Сын: Long Johann Johann Peter Lang

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Рождение ребёнка
19.10.1759

Дочь: Gruver (Lang) Maria Margaret

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Рождение ребёнка
1760

Сын: Lang John Long

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Рождение ребёнка
1764

Сын: Lang George Long

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Рождение ребёнка
29.03.1771

Дочь: Lang (Lang) Elizabeth Long

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Рождение ребёнка
17.05.1776

Сын: Lang Elias Long

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Рождение ребёнка
26.01.1783

Дочь: Helwig (Lang) Magdelena Long

Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»

Похороны
26.09.1801
Смерть
24.09.1810

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