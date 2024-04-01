Long (Scholl) Maria Long Elizabeth
Место рожденияEckersweiler, Sankt Wendel, Rhein, Prussia, Germany
Дата рождения11.11.1737
Дата смерти24.09.1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1737
Отец: Scholl Johann Peter
Работа или профессия
Неизвестно
Housewife
Рождение ребёнка
21.08.1755
Рождение ребёнка
19.10.1759
Дочь: Gruver (Lang) Maria Margaret
Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»
Рождение ребёнка
1760
Сын: Lang John Long
Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»
Рождение ребёнка
1764
Сын: Lang George Long
Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»
Рождение ребёнка
29.03.1771
Дочь: Lang (Lang) Elizabeth Long
Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»
Рождение ребёнка
17.05.1776
Сын: Lang Elias Long
Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»
Рождение ребёнка
26.01.1783
Дочь: Helwig (Lang) Magdelena Long
Отец ребёнка: Lang Johann Johann Ludovicus Long;Ludwig «Ludwig»
Похороны
26.09.1801
Смерть
24.09.1810