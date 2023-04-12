Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Иван м

Мать: Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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