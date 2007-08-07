Шангина (Крючкова) Антонина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шангина (Крючкова) Антонина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1931

Дата смерти

07.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931

Отец: Крючков Павел Алексеевич

Мать: Крючкова Вера

место рождения с. Баткан Стерлитамакский район Башкирская АССР
Рождение ребёнка
25.05.1952

Сын: Шангин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Шангин Николай Илларионович

Рождение ребёнка
03.03.1960

Сын: Шангин Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шангин Николай Илларионович

Смерть
07.08.2007
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