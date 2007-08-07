Шангина (Крючкова) Антонина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1931
Дата смерти07.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1931
Отец: Крючков Павел Алексеевич
Мать: Крючкова Вера
место рождения с. Баткан Стерлитамакский район Башкирская АССР
Рождение ребёнка
25.05.1952
Сын: Шангин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Шангин Николай Илларионович
Рождение ребёнка
03.03.1960
Отец ребёнка: Шангин Николай Илларионович
Смерть
07.08.2007