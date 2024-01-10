Рословцев Василий Федорович
Место рожденияОрловская обл., д. Хутор
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Рословцев Федор Денисов
Мать: не указана
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рословцев Наум Васильевич
Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рословцев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина
Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1842
Сын: Рословцев Афонасий Васильевич
Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина
Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно