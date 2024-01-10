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Рословцев Василий Федорович

Место рождения

Орловская обл., д. Хутор

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Рословцев Федор Денисов

Мать: не указана

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1833

Сын: Рословцев Наум Васильевич

Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1838

Сын: Рословцев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина

Орловская обл., д. Хутор
Рождение ребёнка
1842

Сын: Рословцев Афонасий Васильевич

Мать ребёнка: Рословцева Марина Казмина

Орловская обл., д. Хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рословцева Марина Казмина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Орловская обл., д. Хутор
Смерть
Неизвестно
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