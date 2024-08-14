Буденкова Авдотья (Евдокия) Антоновна
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1913 ст.
Рождение ребёнка
24.11.1913
Дочь: Буденкова Варвара Матвеевна
Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
17.03.1916
Сын: Буденков Алексий Матвеевич
Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович
Смерть
Неизвестно