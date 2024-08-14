Буденкова Авдотья (Евдокия) Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буденкова Авдотья (Евдокия) Антоновна

Место рождения

Большая Моховатка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Моховатка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1913 ст.

Муж: Буденков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
24.11.1913

Дочь: Буденкова Варвара Матвеевна

Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
17.03.1916

Сын: Буденков Алексий Матвеевич

Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Буденков Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Буденков Матвей Михайлович

Смерть
Неизвестно

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