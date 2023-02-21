Гуляева (Шайнурова) Эльвира Хазимхаматовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева (Шайнурова) Эльвира Хазимхаматовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1984

Дочь: Гуляева Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Гуляев Сергей Андреевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1986

Дочь: Гуляева Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: Гуляев Сергей Андреевич

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