Гуляева (Шайнурова) Эльвира Хазимхаматовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1984
Дочь: Гуляева Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Гуляев Сергей Андреевич
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1986
Дочь: Гуляева Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Гуляев Сергей Андреевич