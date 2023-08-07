Федор Минеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Миней Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Павел Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1739
Сын: Сергей Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Никита Федорович
Мать ребёнка: Татьяна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Антоновна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно