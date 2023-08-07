Федор Минеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Минеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1695 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1708 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Миней Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Павел Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1739

Сын: Сергей Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Никита Федорович

Мать ребёнка: Татьяна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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