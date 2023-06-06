Залялетдинов Шихабутдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1904
Дочь: Шихабутдинова Рабига
Мать ребёнка: Мухаммедсафина Жамалия
Рождение ребёнка
12.06.1906
Сын: Шихабутдинов Мусабих
Мать ребёнка: Мухаммедсафина Жамалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаммедсафина Жамалия
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, земледелец
Смерть
Неизвестно