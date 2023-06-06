Залялетдинов Шихабутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залялетдинов Шихабутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1904

Дочь: Шихабутдинова Рабига

Мать ребёнка: Мухаммедсафина Жамалия

Рождение ребёнка
12.06.1906

Сын: Шихабутдинов Мусабих

Мать ребёнка: Мухаммедсафина Жамалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаммедсафина Жамалия

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, земледелец
Смерть
Неизвестно