Матрёнина Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матрёнин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Матрёнин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матрёнин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Матрёнин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зачос Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Матрёнин Владимир
Смерть
Неизвестно