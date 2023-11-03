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Речкин Данила Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Речкин Гаврила

Мать: Речкина Ульяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Горбунова Анна Данилова

Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Речкин Карп Данилов

Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова

Рождение ребёнка
15.08.1779

Сын: Речкин Матвей Данилов

Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова

Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Речкин Данила Данилов

Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Речкина Мария Кирилова

Смерть
1826
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