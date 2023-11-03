Речкин Данила Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1747
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Речкин Гаврила
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Горбунова Анна Данилова
Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Речкин Карп Данилов
Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова
Рождение ребёнка
15.08.1779
Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова
Соколовка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1783
Мать ребёнка: Речкина Мария Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Речкина Мария Кирилова
Смерть
1826