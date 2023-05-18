Ковтун (Латушко) Ефросинья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1936
Дочь: Черепанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ковтун Иван Герасимович
С. Рыловичи, Новозыбковский район, Брянской области
Смерть
?.03.1953
Сновское, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область