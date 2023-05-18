Ковтун (Латушко) Ефросинья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковтун (Латушко) Ефросинья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.03.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1936

Дочь: Черепанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ковтун Иван Герасимович

С. Рыловичи, Новозыбковский район, Брянской области
Смерть
?.03.1953
Сновское, Новозыбковский муниципальный район, Брянская область
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