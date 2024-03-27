Калмыков Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Петр

Место рождения

Россия

Дата рождения

1931

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Смерть
1987
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