Галузин Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галузин Михаил Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1956

Жена: Галузина Анастасия Прокопьевна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галузина Анастасия Прокопьевна

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галузина Анастасия Прокопьевна

Матвеевское, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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